В преддверии «Алых парусов» специалисты отчистили до блеска все петербургские мосты и набережные

В преддверии "Алых парусов" специалисты отчистили до блеска все петербургские мосты и набережные. Фото: пресс-служба Смольного

В преддверии "Алых парусов" специалисты отчистили до блеска все петербургские мосты и набережные. Фото: пресс-служба Смольного

Накануне всероссийского праздника выпускников в Петербурге устроили влажную уборку мостов и набережных. Интересно то, что сооружения желательно мыть во время дождя, так как это облегчает процесс очистки.

В администрации Северной столицы рассказали, что город моют с помощью экологически безопасной технологии. Специалистами используется только чистая вода с высоким напором. Ее подают под давлением в 5 атмосфер.

Внутри подземных переходов при очистке применяется специальный шампунь, который быстро впитывает грязь и легко смывается, не имеет запаха и безопасен для людей и животных. После вода стекает в канализацию.

Очистка мостовых и набережных перед торжественным событием осуществляется сотрудниками СПб ГБУ «Мостотрест».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за генеральной репетиции праздника выпускников «Алые паруса» 23 июня изменится график разводки мостов в Петербурге.