В Петербурге 23 июня разведут два моста из-за репетиции «Алых парусов»

Генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса» изменит график разводки мостов в Петербурге.
Как сообщили в городском «Мостотресте», в ночь на 23 июня внепланово разведут Благовещенский и Дворцовый мосты.
Разводка Благовещенского моста начнется в 20:10, а наводка ожидается в 20:25. Спустя несколько часов, в 1:25, его разведут снова, а далее он будет работать по графику.
Дворцовый мост будет разведен с 20:45 до 1:10.
Петербуржцев предупредили, что движение автомобилей прекращается за 10 минут до разводки и начинается через 10 минут после наводки.
Остальные водные переправы Петербургу будут разводиться по графику.
Праздник выпускников школ «Алые паруса» пройдет в Северной столице 24 июня.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам напомнили о перекрытии центра города для посторонних на «Алые паруса».