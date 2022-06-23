На вес золота: в России может наступить дефицит газировки

В России может резко сократиться ассортимент газированных напитков из-за дефицита углекислого газа.

На фоне масштабного изменения российского рынка газированных напитков и сокращения таких напитков, как Coca-Cola и PepsiCo производителям не хватает углекислого газа. О том, как это связана и почему России грозит сокращение газированных напитков «Коммерсанту» рассказали источники в рознице и компании-производителе.

Собеседник издания объяснил, что углекислый газ является побочным продуктом при производстве удобрений. Сейчас их поставки на внешние рынки стали сокращаться на фоне сложившейся ситуации с Украиной.

По словам собеседников, сейчас дефицит углекислого газа оценивается в 10-20% и может привести к сокращению ассортимента. Проблемы с закупкой этого важного элемента начались еще в конце мая и продолжаются до сих пор.

Также немаловажно, что мог вырасти спрос на углекислый газ со стороны других отраслей, например, химической.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории России заканчивается сырье для производства кисломолочных продуктов. Дефицит возник в результате антироссийских санкций.