«Петербургтеплоэнерго» закончит капремонт тепловой сети в Курортном районе на четыре месяца раньше

В Курортном районе планируется досрочное окончание ремонта тепловой сети, проводимого «Петербургтеплоэнерго».

В ходе работ произведена замена 267 метров трубопровода горячего водоснабжения от Центрального теплового пункта №3. Он расположен в Курортном районе, в Сестрорецке на улице Токарева, 1, корпус 3, литер А.

Известно, что работы производились в подвальном помещении дома. Там участок водопровода, эксплуатирующийся с 2009 года, за последние несколько лет подвергался многочисленным дефектам.

Теперь изношенные трубы заменили на новые, которые сделаны из армированного пластика, такой материал способен работать в широком диапазоне температур и напряжений. Его использование повысит безаварийность эксплуатации системы теплоснабжения.

Специалисты проводили работы в рамках ремонтной программы 2022 года. Выяснилось, что они подходят к финалу досрочно, вместо сентября в июне.

Предполагается, что капитальный ремонт трубопроводов улучшить качество горячего водоснабжения потребителей, а также повысить надёжность работы теплоисточников при существенной экономии топливно-энергетических ресурсов.