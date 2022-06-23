Татьяна Буланова прокомментировала смерть певца Юрия Шатунова

Татьяна Буланова прокомментировала смерть певца Юрия Шатунова
Татьяна Буланова прокомментировала смерть певца Юрия Шатунова. Фото: Baltphоto /Дарья_Иванова

Советская и российская эстрадная певица, киноактриса, заслуженная артистка России Татьяна Буланова сказала добрые слова в память об ушедшем из жизни Юрии Шатунове.

В беседе с «Петербургским дневником» Буланова отметила, что Шатунов «вёл себя как настоящий мужик», он не нарывался ни на скандалы, ни на сплетни. Порталу «Петроград» певица также упомянула свое сотрудничество с музыкантом.

«Мы с ним работали лет 20 назад достаточно долго — где-то три недели мы ездили в турне по Германи», — рассказывает Буланова.

Певица подчеркнула, что запомнила Шатунова очень позитивным и невероятно приятным человеком.

Наибольший пик популярности пришел к певцу в 1986 году, с момента основания группы «Ласковый май» . До 1988 года были созданы самые известные хиты коллектива: «Белые розы» и «Седая ночь».

Певец Юрий Шатунов ушел из жизни сегодня, 23 июня. По предварительной информации, причиной смерти артиста мог стать инфаркт миокарда.

ласковый май Россия татьяна буланова юрий шатунов


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре назвали вероятность локдауна из-за оспы обезьян
Воспитанницу ресурсного центра Волосовского района подозревают в ...
Житель Свердлова кинул горящую канистру с бензином на сына
Врач назвала холодные кофейные напитки и белковую диету ...
Петербурженка упала в обморок после того, как сбила ребенка на Щербакова
Политолог поддержал третий этап транспортной реформы в Петербурге, ...
Резиденты экотехнопарков планируют выделить 17,6 млрд на переработку отходов
Посетители петербургских банков жалуются на продажу долларов дороже курса ЦБ