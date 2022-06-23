Татьяна Буланова прокомментировала смерть певца Юрия Шатунова

Советская и российская эстрадная певица, киноактриса, заслуженная артистка России Татьяна Буланова сказала добрые слова в память об ушедшем из жизни Юрии Шатунове.

В беседе с «Петербургским дневником» Буланова отметила, что Шатунов «вёл себя как настоящий мужик», он не нарывался ни на скандалы, ни на сплетни. Порталу «Петроград» певица также упомянула свое сотрудничество с музыкантом.

«Мы с ним работали лет 20 назад достаточно долго — где-то три недели мы ездили в турне по Германи», — рассказывает Буланова.

Певица подчеркнула, что запомнила Шатунова очень позитивным и невероятно приятным человеком.

Наибольший пик популярности пришел к певцу в 1986 году, с момента основания группы «Ласковый май» . До 1988 года были созданы самые известные хиты коллектива: «Белые розы» и «Седая ночь».

Певец Юрий Шатунов ушел из жизни сегодня, 23 июня. По предварительной информации, причиной смерти артиста мог стать инфаркт миокарда.