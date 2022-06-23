Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался на 49 году жизни

Сегодня, 23 июня, ушел из жизни музыкант, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. По предоставленной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В среду, 22 июня, музыкант отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, где ему стало плохо. Об этом пишут «Известия».

После приехала скорая помощь, но Шатунова не успели довести до больницы, — певец скончался в машине.

Как пишут ТАСС информацию о смерти музыканта подтвердил и его пресс-секретарь Аркадий Кудряшов.

Юрий Шатунов больше всего известен свой деятельностью в коллективе «Ласковый май» и по таким композициям как «Седая ночь» и «Белые розы». В период с 1986 по 1988 год, группа выступала на дискотеках в интернате и в местном ДК «Орбита».

Коллектив окончательно распался в 1991 году, практически сразу после ухода из нее Шатунова. После музыкант уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера, затем работал в студии и продолжил сольную карьеру.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певец и участник телепроекта» Фабрика звезд» Пьер Нарцисс скончался на 46 году жизни.