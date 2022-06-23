Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался на 49 году жизни

Солист &#171;Ласкового мая&#187; Юрий Шатунов скончался на 49 году жизни
Солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов скончался на 49 году жизни. Фото: "ВКонтакте"/"Юрий Шатунов"

Сегодня, 23 июня, ушел из жизни музыкант, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. По предоставленной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В среду, 22 июня, музыкант отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, где ему стало плохо. Об этом пишут «Известия».

После приехала скорая помощь, но Шатунова не успели довести до больницы, — певец скончался в машине.

Как пишут ТАСС информацию о смерти музыканта подтвердил и его пресс-секретарь Аркадий Кудряшов.

Юрий Шатунов больше всего известен свой деятельностью в коллективе «Ласковый май» и по таким композициям как «Седая ночь» и «Белые розы». В период с 1986 по 1988 год, группа выступала на дискотеках в интернате и в местном ДК «Орбита».

Коллектив окончательно распался в 1991 году, практически сразу после ухода из нее Шатунова. После музыкант уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера, затем работал в студии и продолжил сольную карьеру.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певец и участник телепроекта» Фабрика звезд» Пьер Нарцисс скончался на 46 году жизни.

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