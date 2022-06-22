Певец Пьер Нарцисс скончался после операции на почки

Певец Пьер Нарцисс скончался после операции на почки
Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Фото: скриншот видео "Субботний вечер"/YouTube

Певец и участник телепроекта»Фабрика звезд» Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет.

О смерти исполнителя сообщила его бывшая супруга Валерия Калачева в социальных сетях. Она поблагодарила его за проведенное вместе время и за прекрасную дочь.

«Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала Калачева.

По данным «Комсомольской правды», незадолго до смерти Пьер Нарцисс перенес операцию на почки. Его дочь Каролина-Кристель Калачева рассказала изданию, что отцу не удалось пережить это хирургическое вмешательство.

Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1997 года в Камеруне. После перезда в Россию он играл в команде КВН РУДН и участвовал в телешоу «12 злобных зрителей» на MTV. Известность ему принесло участие в «Фабрике звезд — 2», где его коронной песней стал «Шоколадный заяц». Также ему было присвоено звание «Заслуженный артист Ингушетии».

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