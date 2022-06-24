Программа летнего студенческого туризма будет активна и зимой

Программа летнего студенческого туризма будет активна и зимой
Программа летнего студенческого туризма будет активна и зимой. Фото: PXhere

Студенты, ученые и специалисты, которым не исполнилось больше 35 лет, с 1 июня могут воспользоваться университетскими кампусами и общежитиями в рамках путешествия по России.

Министерство науки и высшего образования второй год запускает льготную программу молодежного и студенческого туризма. Как рассказал куратор проекта молодежного и студенческого туризма Станислав Киреев в эфире телеканал «Санкт-Петербург», в 2022 году зафиксировано уже 4 500 бронирований в разных университетах России.

Программа продлевается вплоть до 31 декабря. Расчет идет на то, что студенты могут познакомиться с образовательным процессом в других университетах России и получить доступ к научной инфраструктуре, отметил Киреев.

Заместитель директора НИУ ВШЭ в Петербурге Павел Кузьмин подчеркнул, что в рамках программы студенты и ученые смогут приехать в любой вуз страны и посмотреть на его научную инфраструктуру. В комплекс услуг входит не только проживание, но и культурно-образовательные мероприятия, научно-популярные треки, представленные ведущими учеными и преподавателями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ближайшее время Петербург начнет делать упор на образовательный туризм.

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