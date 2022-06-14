В Петербурге будут развивать образовательный туризм

В Петербурге будут развивать образовательный туризм
В петербургские университеты и колледжи мечтают поступить тысячи ребят из разных уголков страны. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Петербург славится не только исторической архитектурой, но и высоким уровнем образования. В ближайшее время город начнет делать упор на образовательный туризм.

Руководитель комиссии по выездному туризму Российского союза туриндустрии Северо-Запада Мария Ушакова считает, что Петербург должен развивать образовательный туризм с привлечением молодежи. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург»

По словам Ушаковой, в петербургские университеты и колледжи мечтают поступить тысячи ребят из разных уголков страны. Однако из-за ковид-ограничений молодые люди даже не смогли побывать на дне открытых дверей.

Специалист добавила, что в ближайшее время Смольному стоит придумать план по привлечению молодежи в «образовательный Петербург».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что туристическая поездка в Петербург в этом году подорожала на 13%.

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