В Петербурге будут развивать образовательный туризм

В петербургские университеты и колледжи мечтают поступить тысячи ребят из разных уголков страны. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В петербургские университеты и колледжи мечтают поступить тысячи ребят из разных уголков страны. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Петербург славится не только исторической архитектурой, но и высоким уровнем образования. В ближайшее время город начнет делать упор на образовательный туризм.

Руководитель комиссии по выездному туризму Российского союза туриндустрии Северо-Запада Мария Ушакова считает, что Петербург должен развивать образовательный туризм с привлечением молодежи. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург»

По словам Ушаковой, в петербургские университеты и колледжи мечтают поступить тысячи ребят из разных уголков страны. Однако из-за ковид-ограничений молодые люди даже не смогли побывать на дне открытых дверей.

Специалист добавила, что в ближайшее время Смольному стоит придумать план по привлечению молодежи в «образовательный Петербург».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что туристическая поездка в Петербург в этом году подорожала на 13%.