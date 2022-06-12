Туристическая поездка в Петербург в этом году подорожала на 13%

Туристическая поездка в Петербург подорожала в этом году до 36 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Туристическая поездка в Петербург подорожала в этом году до 36 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Средний чек туриста в Петербурге в этом году увеличился на 11-13%, сообщили в комитете по развитию туризма.

Глава комитета Сергей Корнеев рассказал, что туристическая поездка в Петербург подорожала в этом году до 36 тысяч рублей. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Средняя загрузка городских отелей в майские праздники составила 76%, а в последние числа мая — 62%. При этом отдельные гостиницы были загружены на 100%.

Загрузка на 9-13 июня, в дни праздничных мероприятий по случаю 350-летия Петра I и Дня России, составила 82,6%. Это на 10% превышает прошлогодний уровень загрузки.

В первые 10 дней мая в Северной столице побывали около 560 тысяч туристов, они принесли городской экономике 18 миллиардов рублей. В День основания Петербурга и последующие выходные — еще почти 4 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Лахта Центр» окрасится в цвета триколора в честь Дня России.