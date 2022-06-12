«Лахта Центр» окрасится в цвета триколора в честь Дня России

На петербургском «Лахта Центре» включат праздничную подсветку в честь Дня России.

Небоскреб будет сиять цветами российского триколора в ночь с 12 на 13 июня. Подсветка на зданиях комплекса «Лахта Центр» будет включена с 23:00 до 3:00. Об этом сообщили в Телеграм-канале центра.

«Лахта Центр» поздравляет с Днем России! Сегодня с 23:00 до 03:00 на зданиях комплекса будет включена праздничная подсветка в цветах российского флага», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фестиваль духовых оркестров пройдет 12 июня в Петропавловской крепости. Участие в фестивале примут оркестры ведущих военных учебных и научных центров России, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, а также Ансамбль пограничной службы Белоруссии. Вход на фестиваль бесплатный.