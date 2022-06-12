Фестиваль духовых оркестров пройдет 12 июня в Петропавловской крепости

Фестиваль духовых оркестров пройдет 12 июня в Петропавловской крепости
Фестиваль духовых оркестров пройдет на площади Петропавловской крепости. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 12 июня, отмечается День России. В честь праздника в Петербурге пройдет Фестиваль духовых оркестров.

Фестиваль стартует с дефиле духовых оркестров в 15:00 в Петропавловской крепость. На Соборной площади сегодня соберутся более 450 музыкантов, рассказали в комитете по развитию туризма.

В программе мероприятия прозвучат произведения Матвея Блантера, Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, «Песенка про капитана» Исаака Дунаевского и другие известные и любимые многими мелодии.

Участие в фестивале примут оркестры ведущих военных учебных и научных центров России, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, а также Ансамбль пограничной службы Белоруссии.

Кроме того, в Петропавловке выступят актриса и певица Анастасия Макеева, певец и композитор Марк Тишман, участники шоу «Голос» Александра Славгородская и Мирослав Федючик.

Вход на фестиваль бесплатный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, какие мероприятия в честь 350-летия Петра I можно посетить бесплатно.

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