Петербуржцам рассказали, какие мероприятия в честь 350-летия Петра I можно посетить бесплатно

В этом году празднуется юбилей со дня рождения Петра Великого — 350 лет. В честь этого в Северной столице проходит множество мероприятий приуроченных к этой знаменательной дате.

Большинство выставок, спектаклей и представлений в рамках празднования юбилея Петра I можно посетить совершенно бесплатно. Известен список, по которому можно составить себе увлекательный маршрут на эти выходные.

Фестиваль «Окно в Европу».

Первое, куда можно заглянуть в ближайшие дни — фестиваль «Окно в Европу», который пройдет с 7 по 13 июня на набережной лейтенанта Шмидта. Для жителей и гостей города уже развернулась театрализованная экспозиция под открытым небом.

По 12 июня здесь можно будет увидеть театрализованные представления, абордажный бой и пиротехническое шоу. На набережной также можно будет сделать снимки в пяти фотозонах, а с 11 по 12 июня петербуржцы смогут увидеть парусный аврал на линейном корабле 4 ранга «Полтава» и реконструкцию морского боя.

Мероприятия на 11 июня

Петровский гребной марафон

Сегодня, 11 июня, состоится историко-культурно-спортивное мероприятие «Петровский гребной марафон» от Крепости «Орешек» до Петропавловской крепости. В рамках этого мероприятия участникам предстоит осилить дистанции в 68, 40 и 6 км.

Спектакль Архангельского молодежного театра «Россия молодая»

Также в субботу, около 15 часов дня состоится театрализованный праздник «Россия молодая» Архангельского молодежного театра. Мероприятие пройдет в Кронштадте. На празднике в дополнение можно будет увидеть спектакль Архангельского молодежного театра «Россия молодая» по пьесе Сергея Коковкина от режиссера Искандера Сакаева.

«Ода Петру Великому» у Михайловского замка

Уже ближе к позднему вечеру субботы у Михайловскго замка пройдет гала-концерт «Ода Петру Великому». В нем примут участие ведущие музыкальные исполнители Петербурга. Мероприятие состоится в 21:00.

Мероприятия на 12 июня

Дефиле духовых оркестров

А завтра, 12 июня, мероприятие для петербуржцев подготовила Петропавловская крепость. Там пройдет Дефиле духовых оркестров, в котором примут участие более 450 музыкантов из оркестров ведущих военных учебных и российских научных центров, а также Ансамбля пограничной службы Республики Беларусь.

Уличное представление у «Балтийского дома»

В воскресенье к 16:00 в Театре-фестивале «Балтийский дом» запланирован гала-концерт фестиваля «Арт-ассамблея», на открытие которого будет представлено уличное действие в стиле барочной оперы, которое будет расположено прямо у входа в театр. После в Большом фойе проведут мастер-класс по танцам петровского времени, а в 17:00 на Большой сцене начнется гала-концерт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что панихида по Петру Великому прошла в Петропавловском соборе в день его рождения. На историческое место после освящения была установлена воссозданная мерная икона Петра I.