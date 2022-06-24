Колесов рассказал, какая погода будет ждать петербуржцев на «Алые паруса»

Колесов рассказал, какая погода будет ждать петербуржцев на "Алые паруса". Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Колесов рассказал, какая погода будет ждать петербуржцев на "Алые паруса". Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Главный синоптик Петербурга пришел с новым прогнозом. Специалист в очередной раз напомнил о жарких выходных и рассказал, какая погода ждет горожан на праздник выпускников «Алые паруса».

На выходных днях, по прогнозу синоптика, будет очень тепло, да и все следующая неделя отметится температурами в +25 и +30 градусов.

Также сегодня ночью в городе пройдет торжество по поводу праздника выпускников «Алые паруса». Колесов отметил, что осадков ждать точно не придется, и погода будет достаточно комфортной.

Антициклон продолжает усиливаться, и теплый воздух постепенно захватывает регион. К началу праздника температура воздуха в центре города может быть около +22 и +20 градусов, а в середине ночи минимальная температура установится на значениях +16 и+18 градусов.

Ветер 24 июня еще ощущается, но к ночи стихнет совсем. С завтрашнего дня начнется дальнейшее повышение температуры и стремление достичь отметки +30 градусов, заключил синоптик.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в текущем 2022 году следить за тем, кого допускать на «Алые паруса», будут строго. Предполагается, что праздник смогут посетить только выпускники и учителя.