Колесов рассказал, какая погода будет ждать петербуржцев на «Алые паруса»

Колесов рассказал, какая погода будет ждать петербуржцев на &#171;Алые паруса&#187;
Колесов рассказал, какая погода будет ждать петербуржцев на "Алые паруса". Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Главный синоптик Петербурга пришел с новым прогнозом. Специалист в очередной раз напомнил о жарких выходных и рассказал, какая погода ждет горожан на праздник выпускников «Алые паруса».

На выходных днях, по прогнозу синоптика, будет очень тепло, да и все следующая неделя отметится температурами в +25 и +30 градусов.

Также сегодня ночью в городе пройдет торжество по поводу праздника выпускников «Алые паруса». Колесов отметил, что осадков ждать точно не придется, и погода будет достаточно комфортной.

Антициклон продолжает усиливаться, и теплый воздух постепенно захватывает регион. К началу праздника температура воздуха в центре города может быть около +22 и +20 градусов, а в середине ночи минимальная температура установится на значениях +16 и+18 градусов.

Ветер 24 июня еще ощущается, но к ночи стихнет совсем. С завтрашнего дня начнется дальнейшее повышение температуры и стремление достичь отметки +30 градусов, заключил синоптик.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в текущем 2022 году следить за тем, кого допускать на «Алые паруса», будут строго. Предполагается, что праздник смогут посетить только выпускники и учителя.

Александр Колесов алые паруса новости СПб погода прогноз


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На Малой Неве сдан новый ЖК The One от Setl Group
Спустя 14 лет усыновленный иностранцами россиянин нашел своих биологических ...
В Калининском районе 90-летняя пенсионерка подозревает сиделку в ...
Петербургские спортсмены могут принять участие в летних играх паралимпийцев ...
Петербургские спортсмены показали высокие результаты перед «Мы вместе. ...
В Александровском саду неизвестный на пару часов отключил медсестру, но ...
В Центрально районе приезжий подозревается в домогательствах семиклассницы ...
Диетолог назвала «идеальное» количество яиц в день для человека