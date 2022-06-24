Диетолог назвала «идеальное» количество яиц в день для человека

Диетолог назвала "идеальное" количество яиц в день для человека. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Диетолог назвала "идеальное" количество яиц в день для человека. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В яйцах содержится большое количество питательных веществ, считают эксперт. Чтобы поддерживать здоровье, желательно употребление определенного количества этого продукта.

Диетолог Ли Юаньюань рассказал, что в яйцах содержатся все витамины, кроме витамина С. Об этом пишет китайский портал Sina.

Также этот продукт способен снизить уровень липидов в крови. По данным исследования China-PAR, если слишком много употреблять яйца, то они способны негативно повлиять на увеличение маркеров липидов в крови. Чрезмерное количество яиц — это 6 и более в неделю.

Однако если употреблять от трех до шести яиц в неделю, наблюдается обратный процесс: улучшается уровень липидов и происходит питание организма витаминами. Правда, больше одного яйца в день лучше не есть.

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