Диетолог предупредил о том, что кофе и специи могут привести к перееданию и набору веса

Кофе и специи могут привести к перееданию и набору веса. Фото: Pxhere

Кофе и специи могут привести к перееданию и набору веса. Фото: Pxhere

Эксперт рассказал о рисках набрать вес из-за употребления кофе и специй.

По мнению врача-диетолога, директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаила Гинзбурга, в процессе похудения не стоит употреблять кофе и всевозможные специи, которые провоцируют переедание. Об этом специалист поговорил с радио Sputnik.

Специалист заметил, что есть предположение, что под воздействием некоторых продуктов обменные процессы в организме будут протекать не с той скоростью, с какой нужно.

«На самом деле тема с замедлением и ускорением метаболизма с помощью еды — это ненаучно, это так не работает», — решительно заявил Гинзбург.

Все дело в том, что кофе и специи увеличивают расход энергии в организме, в следствие чего повышается аппетит, который грозит перееданием и набором веса. Также худеющим людям следует ограничить в меню жирные и сладкие блюда, подчеркнул эксперт.

При этом и кофе, и специи дают незначительное ускорение расхода энергии, но при этом сильно повышают аппетит, заключил диетолог.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что диетологи американской клиники порекомендовали отказаться от пяти питьевых привычек, чтобы отсрочить появление на коже главных признаков старения.