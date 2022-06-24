Певца Юрия Шатунова кремируют и захоронят 28 июня на Троекуровском кладбище

Бывшего солиста известной группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, который ушел из жизни 23 июня, было принято кремировать и захоронить в Москве на Троекуровском кладбище.

Источник ТАСС сообщил, что захоронение артиста пройдет 28 июня. До этого была информация, что, по словам пресс-секретаря артиста Аркадия Кудряшова, дата похорон будет зависеть от времени приезда супруги Шатунова, которая в настоящее время находится в Германии.

«Юрия Шатунова решили кремировать. Захоронение урны на Троекуровском кладбище 28 июня», — сказал собеседник агентства.

Прощание с артистом состоится 26 июня с 10:00 до 15:00 в зале Троекуровского кладбища. Оно будет открыто для поклонников и прессы, уточнил Кудряшов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ушел из жизни музыкант, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. По предоставленной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.