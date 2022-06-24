Ученые не ожидали такой быстрой мутации вируса оспы обезьян от человека к человеку

Ученые не ожидали такой быстрой мутации вируса оспы обезьян от человека к человеку. Фото: unsplash

Ученые не ожидали такой быстрой мутации вируса оспы обезьян от человека к человеку. Фото: unsplash

Вирус оспы обезьян может мутировать несколько быстрее, чем ожидалось ранее, в случае передачи от человека к человеку.

Новые данные привела газета Financial Times со ссылкой на исследование. Отмечается, что вспышка вызвана вирусом, который представляет намного больше мутаций, чем ученые могли ожидать от такого типа вируса.

«Было неожиданно обнаружить так много мутаций в вирусе оспы обезьян 2022 года», — отметил один из участников исследования из португальского Национального института здоровья.

При этом, несмотря на то, что вирусы такого типа зачастую являются достаточно стабильными, группой ученых было выявлено около 50 мутаций.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт сравнила распространение оспы обезьян и COVID-19, а также предположила, насколько вероятно, что снова наступит локдаун.