В аэропорту Пулково 25 июня задержали четыре рейса

В субботу, 25 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержаны четыре рейса.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы в Сыктывкар, Ош, Анталью и Даламан.

С опозданием вылетит самолет до Сыктывкара, который должен был покинуть Северную столицу в 7:45, но его отложили до 8:15. Вылет рейса в Ош перенесли с 8:35 на 10:05. Кроме того, задерживается рейс до Антальи — пассажиры улетят не в 12:55, а в 13:45. Рейс в Даламан перенесли с 15:30 на 16:30.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.