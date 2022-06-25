Сгнивший труп мужчины нашли на чердаке дома в Купчино

На чердаке жилого дома во Фрунзенском районе обнаружили труп неизвестного мужчины. В обстоятельствах его гибели разбираются правоохранительные органы.
Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в полицию сообщили о найденном трупе в жилом доме на Купчинской улице, 10/2. Очевидец сообщил правоохранителям, что мертвый мужчина лежит на чердаке между первой и второй парадными.
К месту был направлен участковый. Он нашел труп неизвестного мужчины в конце коридора чердачного помещения. Умершему на вид около 60 лет, его труп в состоянии поздних гнилостных изменений.
На месте происшествия также работала следственно-оперативная группа. Причины смерти мужчины выясняют в морге.
Проводится проверка, все обстоятельства выясняются.
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