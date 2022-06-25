Сгнивший труп мужчины нашли на чердаке дома в Купчино

Труп лежал на чердаке дома на Купчинской улице. Фото: google.maps

Труп лежал на чердаке дома на Купчинской улице. Фото: google.maps

На чердаке жилого дома во Фрунзенском районе обнаружили труп неизвестного мужчины. В обстоятельствах его гибели разбираются правоохранительные органы.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в полицию сообщили о найденном трупе в жилом доме на Купчинской улице, 10/2. Очевидец сообщил правоохранителям, что мертвый мужчина лежит на чердаке между первой и второй парадными.

К месту был направлен участковый. Он нашел труп неизвестного мужчины в конце коридора чердачного помещения. Умершему на вид около 60 лет, его труп в состоянии поздних гнилостных изменений.

На месте происшествия также работала следственно-оперативная группа. Причины смерти мужчины выясняют в морге.

Проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кассира «Дикси» на улице Чудновского ударили ножом в грудь.