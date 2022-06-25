Участие в празднике «Алые паруса» приняли 1,2 млн человек

Участие в празднике &#171;Алые паруса&#187; приняли 1,2 млн человек
Правоохранители обеспечили безопасность и правопорядок во время проведения праздника «Алые паруса». Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В МВД сообщили, что петербургский праздник «Алые паруса» посетили 1,2 миллиона человек.

В ночь на 25 июня в Петербурге прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому празднику выпускников школ «Алые паруса». В них участвовало порядка 1,2 миллиона человек, в том числе 65 тысяч выпускников.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники органов внутренних дел и транспортной полиции Петербурга в полном объеме обеспечили безопасность и правопорядок во время праздника. За ночь не произошло ни одного правонарушения или происшествия.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Выпускников на «Алых парусах» ждала концертная программа на Дворцовой площади. После концерта уже бывшие школьники отправились на Дворцовую набережную, где для них подготовили шоу с главным символом праздника — бригом «Россия»

Ранее Gazeta.SPb сообщала, куда съездить в Ленобласть на выходные.

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