Участие в празднике «Алые паруса» приняли 1,2 млн человек

Правоохранители обеспечили безопасность и правопорядок во время проведения праздника «Алые паруса». Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Правоохранители обеспечили безопасность и правопорядок во время проведения праздника «Алые паруса». Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В МВД сообщили, что петербургский праздник «Алые паруса» посетили 1,2 миллиона человек.

В ночь на 25 июня в Петербурге прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому празднику выпускников школ «Алые паруса». В них участвовало порядка 1,2 миллиона человек, в том числе 65 тысяч выпускников.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники органов внутренних дел и транспортной полиции Петербурга в полном объеме обеспечили безопасность и правопорядок во время праздника. За ночь не произошло ни одного правонарушения или происшествия.

Выпускников на «Алых парусах» ждала концертная программа на Дворцовой площади. После концерта уже бывшие школьники отправились на Дворцовую набережную, где для них подготовили шоу с главным символом праздника — бригом «Россия»

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