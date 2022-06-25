Визовые центры Греции в РФ продолжат работу в обычном режиме

Визовые центры Греции в РФ продолжат работу в обычном режиме
Визовые центры Греции продолжили свою работу в России. Фото: unsplash

Греция решила не приостанавливать работу своего визового центра в России и прием документов на визы от россиян.

Как сообщает РИА Новости, в субботу российским туроператорам пришло письмо, в котором утверждается, что генконсульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы визовых центров из-за технических проблем.

«С 27.06.2022 визовые центры Греции продолжают свою работу в обычном режиме (график работы можно уточнить на сайте)», — говорится в письме.

В греческой туркомпании также рассказали, что планировалось провести обновление системы, что заняло бы несколько дней.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске приостановят работу с 27 июня на неопределенный срок по техническим причинам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, куда съездить в Ленобласть на выходные.

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