В Москве на Троекуровском кладбище прощаются с певцом Юрием Шатуновым

Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни от обширного инфаркта. Фото: "ВКонтакте"/"Юрий Шатунов"

Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни от обширного инфаркта. Фото: "ВКонтакте"/"Юрий Шатунов"

Тысячи людей собрались на Троекуровском кладбище в Москве, чтобы проститься с певцом и бывшим солистом «Ласкового мая». Юрием Шатуновым.

Прощальная церемония началась сегодня в 10 утра в траурном зале Троекуровского кладбища, но поклонники начали собираться на кладбище с раннего утра. Тысячи поклонников с цветами выстроились в очередь вдоль аллеи, ведущей к прощальному залу. Место прощания с Шатуновым украсили белыми розами.

Семья артиста не пришла на прощание. По данным ТАСС, родные простятся с Шатуновым позже в закрытом режиме. После церемонии артиста кремируют и 28 июня похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов в ночь на 23 июня скончался на 49 году жизни.

Юрий Шатунов больше всего известен свой деятельностью в коллективе «Ласковый май» и по таким композициям как «Седая ночь» и «Белые розы». Коллектив распался в 1991 году, практически сразу после ухода из нее Шатунова. После музыкант уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера, затем работал в студии и продолжил сольную карьеру.