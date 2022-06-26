Спикер ГД Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с 1 июля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о девяти значимых законах, которые вступают в силу со следующего месяца.

Володин написал в своем Телеграм-канале, что с 1 июля россиянам для получения бесплатной медицинской помощи не обязательно предъявлять полис ОМС, достаточно иметь при себе паспорт гражданина РФ.

Также с первого числа вступает в силу закон по защите пенсионных накоплений: если суд признает, что они были переведены из одного частного пенсионного фонда в другой незаконно, то пожилым гражданам вернут изъятый доход.

Малый бизнес с июля сможет использовать новый экспериментальный налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Система будет тестироваться до начала 2028 года. Участникам эксперимента не придется платить страховые взносы.

Кроме того, теперь должники по кредитам смогут сохранить прожиточный минимум. Для защиты доходов нужно будет написать заявление напрямую в банк.

Изменения коснутся также гидов и экскурсоводов: стать ими смогут только российские граждане, которые прошли аттестацию.

С июля будет сокращен срок оформления паспорта, упрощена процедура регистрации по месту жительства, а полная стоимость потребительского кредита будет указываться с точностью до третьего знака после запятой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Госдума может разрешить выпускникам школ служить по контракту в армии РФ.