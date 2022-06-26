Госдума может разрешить выпускникам школ служить по контракту в армии РФ

Выпускникам школ могут разрешить служить по контракту. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Выпускникам школ могут разрешить служить по контракту. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Комитет Госдумы по обороне выступил с предложением допустить выпускников к военной службе по контракту в армии России, минуя три месяца срочной службы.

Соответствующую поправку предлагается внести к статье 34 «О воинской обязанности и военной службе», сообщается на сайте Госдумы. Законопроект рассмотрят во втором чтении 28 июня.

Глава комитета и бывший замглавы Минобороны Андрей Картаполов и депутаты ГД предлагают разрешить молодым людям, получившим среднее общее образование и поступающим на военную службу в ВС РФ, заключать контракты без прохождения трех месяцев срочной службы.

Текущий закон разрешает служить по контракту только по истечении трех месяцев срочной службы. Отмечается, что в случае принятия поправок возраст военнослужащих не изменится. Призывники и контрактники смогут попасть в армию только по достижении совершеннолетия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин отменил возрастной предел для военной службы по контракту.