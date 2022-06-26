Петербург вошел в топ самых бюджетных городов для туристов в России

Туристическая поездка в Петербург обойдется в среднем в 41 тысячу рублей. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Туристическая поездка в Петербург обойдется в среднем в 41 тысячу рублей. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Петербург оказался в тройке самых бюджетных направлений для отдыха в России в летний сезон.

Исследование сервиса Travelata показало, что самым выгодным направлением для отдыха этим летом является Москва. В среднем поездка в столицу россиянам обойдется в 28 тысяч рублей. Второе по доступности направление — Казань, за отпуск в которой нужно будет заплатить около 38 тысяч рублей. Поездка в Петербург будет стоить в среднем 41 тысячу рублей.

В пятерку бюджетных направлений также попали Калининградская область и Минеральные Воды. Средняя стоимость поездки в эти регионы составляют почти 44 тысячи рублей и более 63 тысяч рублей соответственно.

Что касается пляжных направлений, самым популярным и доступным сейчас является Адлер со средней ценой тура в 65 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за полгода поток туристов в Северную столицу вырос на 32%.