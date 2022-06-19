За полгода поток туристов в Северную столицу вырос на 32%

За полгода поток туристов в Северную столицу вырос на 32%
За полгода поток туристов в Северную столицу вырос на 32%. Фото: Pxhere

В первом полугодии 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось количество туристов, стремящихся покорить Петербург. Почти половина приезжают из Москвы и Подмосковья.

В общей сложности турпоток в Петербург за первые 6 месяцев увеличился на 32%. Об этом рассказал «Интерфакс».

В рамках ПМЭФ директор компании «Агентство Маркет Гайд» Юлия Кислова отметила, что увеличение туристического потока произошло за счет внутреннего туризма, высокой лояльности к Санкт-Петербургу со стороны путешественников из регионов и одновременного закрытия 11 южных аэропортов страны и многих зарубежных направлений.

Известно, что по итогам первых 6 месяцев текущего года в петербургских гостиницах разместилось на 6% больше туристов, чем в 2021 году. Только 38% отечественных туристов останавливаются в отелях, 16% предпочитают жить в гостиницах категории 3, 4 и 5 звезд. Остальные 44% приезжих из регионов живут у друзей и родственников.

Средний чек российского туриста получился ниже, чем средний чек иностранца, однако за последнее полугодие он стал выше на 13%. В основном на это повлияли счета в кафе и ресторанах, а также посещения достопримечательностей, покупка сувениров и оплата транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северо-Западном федеральном округе появятся туристические маршруты «Императорское кольцо».

новости СПб туристы турпоток


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Гинеколог назвала признаки, которые указывают на повышенный уровень ...
Во Всеволожском овчарка «Атака» помогла найти полиции убежавшего ...
Синоптик заключил, что в Центральной России скоро выпадет половина месячной ...
В Ленобласти грибники хвастаются первым урожаем и восхищаются цветущей клюквой
Эксперт заявил, что ипотека не сможет улучшить жилищные условия почти ...
За полгода поток туристов в Северную столицу вырос на 32%
С 26 июня Decathlon временно останавливает работу на территории РФ
Bloomberg: в зарубежных странах наблюдается дефицит некоторых продуктов