За полгода поток туристов в Северную столицу вырос на 32%

В первом полугодии 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось количество туристов, стремящихся покорить Петербург. Почти половина приезжают из Москвы и Подмосковья.

В общей сложности турпоток в Петербург за первые 6 месяцев увеличился на 32%. Об этом рассказал «Интерфакс».

В рамках ПМЭФ директор компании «Агентство Маркет Гайд» Юлия Кислова отметила, что увеличение туристического потока произошло за счет внутреннего туризма, высокой лояльности к Санкт-Петербургу со стороны путешественников из регионов и одновременного закрытия 11 южных аэропортов страны и многих зарубежных направлений.

Известно, что по итогам первых 6 месяцев текущего года в петербургских гостиницах разместилось на 6% больше туристов, чем в 2021 году. Только 38% отечественных туристов останавливаются в отелях, 16% предпочитают жить в гостиницах категории 3, 4 и 5 звезд. Остальные 44% приезжих из регионов живут у друзей и родственников.

Средний чек российского туриста получился ниже, чем средний чек иностранца, однако за последнее полугодие он стал выше на 13%. В основном на это повлияли счета в кафе и ресторанах, а также посещения достопримечательностей, покупка сувениров и оплата транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северо-Западном федеральном округе появятся туристические маршруты «Императорское кольцо».