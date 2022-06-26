Прах певца Юрия Шатунова частично захоронят в Германии

Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни от обширного инфаркта. Фото: "ВКонтакте"/"Юрий Шатунов"

Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни от обширного инфаркта. Фото: "ВКонтакте"/"Юрий Шатунов"

Часть праха певца и бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова захоронят в Германии, где он жил долгое время.

Представитель певца Аркадий Кудряшов заявил, что часть праха Шатунова захоронят в Германии, а вторую часть — на московском Троекуровском кладбище. Он отметил, что Сам артист хотел, чтобы его прах развеяли на рыбном озере в лесу Баварии. Слова Кудряшова приводит РИА Новости.

Юрий Шатунов ушел из жизни ночью 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт, музыканта не успели довезти до больницы. Его кремируют и захоронят 28 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Москве на Троекуровском кладбище прощаются с певцом Юрием Шатуновым. Тысячи поклонников с цветами выстроились в очередь вдоль аллеи, ведущей к прощальному залу. Место прощания с Шатуновым украсили белыми розами.