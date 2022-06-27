Станцию метро «Гавань» на Васильевском острове построят у Шкиперского протока

В Петербурге правительство определилось с месторасположением будущей станции метро «Гавань» на Васильевском острове.

В проекте постановления Смольного говорится, что строить станцию «Гавань» будут на Большом проспекте В.О. рядом со Шкиперским протоком. Высота здания вестибюля составит максимум 20 метров. Вестибюль будет оборудован затворами от затопления, а на станции расположат четыре эскалатора. Планируется, что пропускная способность «Гавани» составит 13,6 тысячи человек в час.

Станция метро «Гавань» будет следующей после станций «Горный институт» и «Театральная» на Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии. Строительство обещают завершить в 2030 году. Одновременно с ней должны открыть соседнюю станцию «Морской фасад».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы определились с местом, где появится станция метро «Театральная».