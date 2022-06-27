Эксперт Варламов рассказал, как отучить молодежь пить алкоголь по праздникам

Молодые люди должны сами понять необходимость отказа от спиртного, считает эксперт. Фото: Pixabay

Молодые люди должны сами понять необходимость отказа от спиртного, считает эксперт. Фото: Pixabay

В праздник «Алые паруса» в Петербурге запретили продажу алкоголя в магазинах, что позитивно повлияло на общественный порядок в городе. Эксперт рассказал, стоит ли применять такие запреты почаще, и как отучить молодежь пить алкоголь в праздники.

Председатель правления общероссийской организации «Общее дело» Леонид Варламов считает, что молодежи нужно объяснить, что алкоголь — это не тренд и не наше будущее. Такие запреты могут намекнуть на то, что людям это не нужно, пишет «МК в Питере».

«Запретить алкоголь в момент проведения мероприятий необходимо, чтобы показать так называемую «серую зону», — отметил Варламов.

По словам эксперта, молодые люди должны сами понять необходимость отказа от спиртного. Для этого нужно переформатировать их сознание, но такие методы, как запрет, для этого не подходят.

Он объяснил, что у подрастающего поколения сразу возникает желание обойти запрет, поэтому введение таких мер просто не исправит ситуацию.

Варламов считает, что молодежь зачастую берет пример со взрослых, которые употребляют алкоголь систематически. А это перевоспитать это поколение уже не получится.

«Нам нужно подрастающее поколение изменить в другой парадигме жизненной. Если родители в одной парадигме, и у нас постоянно бутылка на столе, то дети будут копировать», — заключил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что почти во всех районах Петербурга нашлись нарушители сухого закона в «Алые паруса».