Жара до +29 градусов ожидается в Петербурге во вторник

Жара до +29 градусов ожидается в Петербурге во вторник
Жара в Петербурге. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Во вторник, 28 июня, жителей Петербурга ждет переменная облачность, а жара сохранится.

Как сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня погоду в городе будет диктовать холодный фронтальный раздел. Он мог бы принести похолодание, но из-за повышенного атмосферного давления погода особо не изменится. На небе будут облака, но дожди обойдут город стороной. Осадки возможны только в Ленобласти, может быть, даже с грозами.

Воздух прогреется до +27…+29 градусов, в области ожидается от +25 до +30 градусов. Северо-восточный ветер разгонится до 4-9 м/с. Атмосферное давление останется выше нормы -767 мм рт.ст.

В среду тоже будет без осадков и жарко — около +28 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Петербурга пообещал прохладу в начале июля.

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