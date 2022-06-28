В Смольном рассказали о школьнице, которая набрала 300 баллов на ЕГЭ

В Петербурге выпускница лицея в Калининском районе сдала набрала максимальный результат по трем предметам на ЕГЭ.

Школьница из лицея №150 сдала русский язык, литературу и профильную математику на 300 баллов. Как рассказали в Смольном, она готовилась к экзаменам на уроках в школе и дополнительно занималась с репетиторами. По словам выпускницы, успех на ЕГЭ зависит только от усилий и времени, потраченных на подготовку.

Она рассказала, что собирается поступать в ИТМО на направление «Компьютерные технологии в дизайне». Юная петербурженка хочет связать жизнь с профессией дизайнера, но не против попробовать и другие виды деятельности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что более 210 тысяч школьников и студентов проходят бесплатные курсы «Лето знаний».