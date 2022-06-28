Съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны частично перекроют на месяц

Съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны частично перекроют на месяц
Движение будет ограничено с 21 июля по 18 августа. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорожные работы на месяц ограничат движение на одном из съездов на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», речь идет о съезде с Рабфаковской улицы на внутреннее кольцо КАД. Два полосы на съезде будут попеременно перекрывать в течение месяца — с 21 июля по 18 августа. В это время там будут проводить работы по замене деформационного шва.

Движение будет ограничено с 21 июля по 18 августа. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В пресс-службе учреждения уточнили, что дорожники будут проводить работы в круглосуточном режиме, в три смены. Сначала ремонт сделают на одной половине проезжей части, а затем на другой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на востоке КАД в течение месяца будут перекрыты две полосы движения. Весь месяц будет закрыто движение по первой и второй полосам, а на третьей и четвертой ограничат скоростной режим до 50 км/ч.

кад новости СПб ограничение движения


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны частично перекроют на месяц
В России за сутки коронавирусом заразился 2 541 человек
В Ленобласти за сутки выявили 27 случаев коронавируса
Петербург лидирует по заболеваемости коронавирусом за сутки в России
В Петербурге подтвердили 230 новых случаев коронавируса
Пенсионерку пытались изнасиловать на КПП гаражного кооператива в Русско-Высоцком
Грузовик насмерть сбил перебегавшего дорогу на КАД пешехода
У Ивановского карьера произошла массовая драка со стрельбой