Съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны частично перекроют на месяц

Дорожные работы на месяц ограничат движение на одном из съездов на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», речь идет о съезде с Рабфаковской улицы на внутреннее кольцо КАД. Два полосы на съезде будут попеременно перекрывать в течение месяца — с 21 июля по 18 августа. В это время там будут проводить работы по замене деформационного шва.

В пресс-службе учреждения уточнили, что дорожники будут проводить работы в круглосуточном режиме, в три смены. Сначала ремонт сделают на одной половине проезжей части, а затем на другой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на востоке КАД в течение месяца будут перекрыты две полосы движения. Весь месяц будет закрыто движение по первой и второй полосам, а на третьей и четвертой ограничат скоростной режим до 50 км/ч.