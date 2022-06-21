КАД между Рябовским и Колтушским шоссе частично перекроют на месяц

КАД между Рябовским и Колтушским шоссе частично перекроют на месяц
Движение будет ограничено с 11 июля по 11 августа. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На востоке кольцевой автодороги в течение месяца будут перекрыты две полосы движения.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будет ограничено на внутренней стороне КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе. Автомобилистам запретят движение по двум полосам.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 11 июля по 11 августа будут проводиться дорожные работы на мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогой и рекой Лубья. Весь месяц будет закрыто движение по первой и второй полосам, а на третьей и четвертой ограничат скоростной режим до 50 км/ч.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий», — заявили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на петербургской дамбе ограничат движение 22 июня. Полосы будут перекрывать, чтобы заменить датчики системы превышения габаритов.

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