На петербургской дамбе ограничат движение 22 июня

На петербургской дамбе ограничат движение 22 июня
На дамбе ограничат движение. Фото: Дирекция КЗС

В среду, 22 июня, на петербургской дамбе из-за плановых работ будет ограничено дорожное движение.

Как сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС, движение будет попеременно ограничиваться по полосам на внешнем кольце. Ограничения будут введены с 9:00 до 18:00 на 126 — 124 км. Полосы будут перекрывать, чтобы заменить датчики системы превышения габаритов.

Автомобилистам принесли извинения за доставленные неудобства и попросили следить за информацией на табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат движение на месяц. На этом съезде всего две полосы движения, поэтому перекрывать их будут по очереди. За месяц на развязке должны заменить деформационный шов.

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