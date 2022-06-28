В петербургских соцучреждениях из-за жары открыли «комнаты прохлады»

В петербургских соцучреждениях из-за жары открыли &#171;комнаты прохлады&#187;
"Комнаты прохлады" создали в соцучреждениях. Фото: Смольный

В социальных учреждениях Петербурга открыли «комнаты для прохлады» для профилактики перегрева в жаркую погоду.

Как сообщили в Смольном, «комнаты прохлады» можно найти в комплексных центрах социального обслуживания, центрах помощи семье и детям, центрах реабилитации инвалидов, а также стационарных учреждениях социальной защиты.

«Комнаты прохлады» создали в соцучреждениях. Фото: Смольный

Комнаты оборудованы кондиционерами, вентиляторами и кулерами с водой. Там дежурят медики, которые готовы осмотреть посетителей. В комнатах также есть настольные игры, книги, журналы и телевизор.

«Комнаты прохлады» создали в соцучреждениях. Фото: Смольный

В Роспотребнадзоре напомнили, что жаркая погода особенно опасна для пожилых и детей. Высокая температура на улице может привести к обострению хронических заболеваний и перегреву организма.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жара до +29 градусов ожидается в Петербурге во вторник.

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