Смольный намерен ввести туристический сбор в Петербурге

Смольный намерен ввести туристический сбор в Петербурге
В Петербурге хотят ввести туристический сбор. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Городские власти хотят получить право взимать туристический сбор с гостей Петербурга.

Правительство обсуждало этот вопрос на заседании сегодня, 28 июня. Смольный планирует, что деньги с туристического сбора направят на поддержание состояния исторического центра, а также ремонт и реставрацию зданий-памятников. Для введения туристического сбора потребуется внести изменения в Налоговый кодекс.

Город активно работает в этом направлении совместно с федеральными властями. Введение сбора с туристов обсуждалось еще до пандемии, но решение принять не успели.

В 2019 году предлагали установить сумму сбора на уровне 100 рублей. Однако сейчас она, вероятно, будет выше.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург вошел в топ самых бюджетных городов для туристов в России.

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Смольный намерен ввести туристический сбор в Петербурге