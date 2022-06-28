Петербург с начала года принял более 3,7 млн туристов

За первую половину 2022 года в Северной столице побывали 3,7 миллиона туристов, заявил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

По словам главы петербургского ведомства, каждый из 3,7 миллиона гостей оставил в экономике города около 36,5 тысячи рублей.

Чиновник отметил на заседании Смольного, что в этом году, несмотря на закрытые границы и небо, в Петербург приехали 130 тысяч иностранцев. Это на 60% больше, чем в первом полугодии пандемийного 2021 года.

Корнеев добавил, что город будет стараться и дальше развивать туризм с дружественными странами. В прошлом году город посетили около 6 миллионов туристов. «Это та цифра, которая является нашим минимумом по количеству туристов», — заключил он.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный намерен ввести туристический сбор в Петербурге.