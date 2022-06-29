В Пулково в среду задержали два рейса и один отменили

В Пулково в среду задержали два рейса и один отменили
В Пулково отменяют и задерживают рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В среду, 29 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два авиарейса и один отменен.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы в Сочи и Стамбул.

С опозданием вылетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи, который должен был покинуть Северную столицу в 8:15, но его отложили до 9:15. Также задерживается рейс перевозчика Turkish Airlines до Стамбула — пассажиры улетят не в 15:25, а в 16:45.

Кроме того, сегодня есть один отмененный рейс. Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет перевозчика SAS до Стокгольма, запланированный на 21:05.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авиакомпания Flyone Armenia запустит рейсы из Еревана в Петербург.

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В Пулково в среду задержали два рейса и один отменили