В Пулково в среду задержали два рейса и один отменили

В среду, 29 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два авиарейса и один отменен.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы в Сочи и Стамбул.

С опозданием вылетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи, который должен был покинуть Северную столицу в 8:15, но его отложили до 9:15. Также задерживается рейс перевозчика Turkish Airlines до Стамбула — пассажиры улетят не в 15:25, а в 16:45.

Кроме того, сегодня есть один отмененный рейс. Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет перевозчика SAS до Стокгольма, запланированный на 21:05.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авиакомпания Flyone Armenia запустит рейсы из Еревана в Петербург.