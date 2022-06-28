Авиакомпания Flyone Armenia запустит рейсы из Еревана в Петербург

Самолеты будут летать из ереванского аэропорта Звартноц в петербургский Пулково четыре раза в неделю. Фото: pixabay

Самолеты будут летать из ереванского аэропорта Звартноц в петербургский Пулково четыре раза в неделю. Фото: pixabay

Армянская бюджетная авиакомпания Flyone Armenia начнет выполнять регулярные рейсы между Петербургом и Ереваном.

Лоукостер с 1 июля увеличит число рейсов в Россию и запустит регулярные перелеты по маршруту Ереван — Петербург — Ереван. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Самолеты будут летать из ереванского аэропорта Звартноц в петербургский Пулково четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Авиакомпания Flyone Armenia является дочерней компанией молдавского лоукостера Flyоne. С октября 2021 года выполняет полеты по нескольким направлениям — в Москву, Сочи, Тбилиси, Стамбул, Париж и Лион. Рейсы выполняются на самолетах Airbus A320.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из аэропорта Пулково вылетел первый рейс в Актау.