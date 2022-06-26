Из аэропорта Пулково вылетел первый рейс в Актау

Из аэропорта Пулково вылетел первый рейс в Актау
Из Пулково начали летать прямые рейсы в Актау. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

Из петербургского аэропорта Пулково вылетел первый рейс в Актау (Казахстан».

Как сообщается в ВК-сообществе воздушной гавани Северной столицы, на взлетной полосе для пассажиров первого рейса устроили перфоманс. Самолет провожали в Актау с небольшими фонтанами из пожарных машин.

Скриншот видео Аэропорта Пулково

Рейсы в «морские ворота» Казахстана выполняет авиакомпания SCAT Airlines. Самолеты Boeing 737 будут летать между двумя городами один раз в неделю — по субботам.

Рейс Петербург — Актау вылетает в 23:00 и прибывает в 4:30 следующего дня. Обратный рейс покидает Актау в 20:30 и прибывает в Пулково в 22:00.

«Время указано для каждого аэропорта местное. Полет продлится 3,5 часа», — уточнили в пресс-службе Пулково.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково 26 июня задержали два рейса и один отменили.

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