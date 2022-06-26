В аэропорту Пулково 26 июня задержали два рейса и один отменили

В аэропорту Пулково 26 июня задержали два рейса и один отменили
В Пулково отменили и задержали рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В воскресенье, 26 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два рейса и один отменен.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы в Сочи и Антальи.

С опозданием вылетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи, который должен был покинуть Северную столицу в 11:15, но его отложили до 12:25. Также задерживается рейс перевозчика Turkish Airlines до Антальи — пассажиры улетят не в 13:05, а в 14:10.

Кроме того, сегодня есть один отмененный рейс. Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет «Уральских авиалиний» до Москвы, запланированный на 21:20.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково объяснили, куда пропали утренние отмененные рейсы в Анталью.

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