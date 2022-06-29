Билайн выяснил, какие мобильные приложения были популярны на «Алых парусах»

Билайн выяснил, какие мобильные приложения были популярны на «Алых парусах»
Билайн выяснил, какие мобильные приложения были популярны на «Алых парусах». Фото: Gazeta.SPB

Сотовый оператор билайн рассказал, что во время «Алых парусов» жители и гости Санкт-Петербурга, посетившие праздник, активнее всего пользовались такими сервисами, как «ВКонтакте» и Telegram.

В 2022 году праздник выпускников «Алые паруса» провели в традиционном формате. Согласно официальным данным, на мероприятии побывали более 1,2 миллиона человек.

Билайн заранее подготовил свою сеть к проведению мероприятия. Оператор временно установил дополнительные базовые станции 4G на Дворцовой набережной, а также близ Троицкого моста и Дворцовой площади. Кроме того, были проведены дополнительные настройки сотовой сети в центре города. Технические специалисты постоянно наблюдали за качеством связи на мероприятии.

После «Алых парусов» билайн проанализировал обезличенные данные трафика пришедших на праздник абонентов и выяснил, что в 2022 году они пользовались мобильными сервисами активнее, чем год назад. В месте проведения мероприятия интернет-трафик билайна вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, а голосовой – на 6%. Интересно, что, по сравнению с обычным днем, трафик интернета увеличился почти в 4 раза, а голосовой трафик – более чем в 7 раз.

В топ-3 мобильных сервисов, которыми наиболее активно пользовались зрители, вошли веб-браузинг, а также социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram. Гости праздника делились фото и видео, а также совершали голосовые звонки.

«Мы заранее подготовили нашу сеть к летним нагрузкам, установив дополнительное оборудование и расширив полосы частот в 4G. Поэтому клиенты билайн, посетившие один из самых популярных праздников с миллионной аудиторией, могли оставаться на связи с друзьями и близкими и делиться впечатлениями от увиденного», — отметил директор петербургского отделения билайн Евгений Брянцев.

Он также рассказал, что, по сравнению с 2021 годом, на мероприятии более чем наполовину увеличилась передача голоса в сети 4G/LTE, что произошло благодаря использованию клиентами билайн технологии VoLTE. Преимущество ее в том, что она обеспечивает высокое качество связи, отсутствие посторонних шумов и быстрое соединение с собеседником.

Сообщается, что технология VoLTE доступна клиентам билайна по всей Северной столице и в Ленобласти, где у оператора есть покрытие 4G. Звонок в VoLTE тарифицируется как обычный голосовой трафик. Чтобы воспользоваться сервисом, абонентам необходимо включить функцию VoLTE в настройках телефона. Узнать подробности и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно здесь.

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