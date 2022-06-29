Билайн выяснил, какие мобильные приложения были популярны на «Алых парусах»

Сотовый оператор билайн рассказал, что во время «Алых парусов» жители и гости Санкт-Петербурга, посетившие праздник, активнее всего пользовались такими сервисами, как «ВКонтакте» и Telegram.

В 2022 году праздник выпускников «Алые паруса» провели в традиционном формате. Согласно официальным данным, на мероприятии побывали более 1,2 миллиона человек.

Билайн заранее подготовил свою сеть к проведению мероприятия. Оператор временно установил дополнительные базовые станции 4G на Дворцовой набережной, а также близ Троицкого моста и Дворцовой площади. Кроме того, были проведены дополнительные настройки сотовой сети в центре города. Технические специалисты постоянно наблюдали за качеством связи на мероприятии.

После «Алых парусов» билайн проанализировал обезличенные данные трафика пришедших на праздник абонентов и выяснил, что в 2022 году они пользовались мобильными сервисами активнее, чем год назад. В месте проведения мероприятия интернет-трафик билайна вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, а голосовой – на 6%. Интересно, что, по сравнению с обычным днем, трафик интернета увеличился почти в 4 раза, а голосовой трафик – более чем в 7 раз.

В топ-3 мобильных сервисов, которыми наиболее активно пользовались зрители, вошли веб-браузинг, а также социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram. Гости праздника делились фото и видео, а также совершали голосовые звонки.

«Мы заранее подготовили нашу сеть к летним нагрузкам, установив дополнительное оборудование и расширив полосы частот в 4G. Поэтому клиенты билайн, посетившие один из самых популярных праздников с миллионной аудиторией, могли оставаться на связи с друзьями и близкими и делиться впечатлениями от увиденного», — отметил директор петербургского отделения билайн Евгений Брянцев.

Он также рассказал, что, по сравнению с 2021 годом, на мероприятии более чем наполовину увеличилась передача голоса в сети 4G/LTE, что произошло благодаря использованию клиентами билайн технологии VoLTE. Преимущество ее в том, что она обеспечивает высокое качество связи, отсутствие посторонних шумов и быстрое соединение с собеседником.

Сообщается, что технология VoLTE доступна клиентам билайна по всей Северной столице и в Ленобласти, где у оператора есть покрытие 4G. Звонок в VoLTE тарифицируется как обычный голосовой трафик. Чтобы воспользоваться сервисом, абонентам необходимо включить функцию VoLTE в настройках телефона. Узнать подробности и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно здесь.