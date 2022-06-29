Силуанов: из средств бюджета на стабилизацию рубля могут выделить валютные интервенции

Министр финансов России Антон Силуанов предположил, что в 2022 году могут быть выделены валютные интервенции из средств бюджета с целью стабилизации курса рубля.

Минфин и Минэкономразвития России могут выделить некоторую часть средств бюджета в текущем году на валютные интервенции. По словам Силуанова, окончательного решения по этому поводу еще не принято, но такая возможность есть. Об этом пишут РИА Новости.

«Я думаю, мы с Максимом Геннадьевичем (глава Минэкономразвития) готовы будем пожертвовать частью расходов. У нас принцип теущего года — «все доходы — на расходы»», — заметил министр финансов РФ.

Он подчеркнул, что уже принято больше расходных решений, чем будет доходов, однако часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке.

Тем не менее решение еще будет рассмотрено, точно сказать пока ничего нельзя. Также предлагается отменить обязательную репатриацию валютной выручки и стимулировать импорт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые эксперты считают рубль «переукрепленным». По их мнению необходимо снижение курса и выработка новых механизмов работы в этом направлении.