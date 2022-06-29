Педиатр Зяблицкий: дети при заражении паразитами становятся агрессивными

Один из самых распространенных признаков попадания паразитов в организм - нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Фото: unsplash

Один из самых распространенных признаков попадания паразитов в организм - нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Фото: unsplash

Детям при заражении паразитами становится сложнее справляться с эмоциями: они чаще бывают раздражительными и агрессивными.

Об опасных последствиях заражения детей глистами рассказал врач-педиатр, завотделением педиатрии Детской клиники ГКБ им. В. В. Виноградова Владислав Зяблицкий.

Зяблицкий отметил в разговоре с «Лентой.ру», что интоксикация при гельминтозах проявляется в виде беспокойного сна, частых пробуждений, скрипения зубами. Зараженные паразитами дети начинают больше капризничать, раздражаться и даже проявлять агрессию.

Кроме того, паразиты оказывают токсическое воздействие на центральную нервную систему, что может вызвать у ребенка судороги.

Один из самых распространенных признаков попадания паразитов в организм — нарушение работы желудочно-кишечного тракта. У детей могут начаться проблемы со стулом, появиться болевой абдоминальный синдром, отрыжка, метеоризм, тошнота и быстрое насыщение.

Нематодозы, особенно энтеробиоз и аскаридоз, вызывают гиперемию и раздражения области ануса, промежности и наружных половых органов. У девочек часто возникают инфекции наружных половых органов — например, рецидивирующие вульвовагиниты.

По словам врача, глисты могут создавать новые проблемы со здоровьем и усугублять уже имеющиеся болезни.

При нематодозах у ребенка также может усилиться атопический дерматит и ухудшиться течение других аллергических заболеваний.

В некоторых случаях глистные инвазии приводят к аллергии, которой до этого у ребенка никогда не было. При этом аллергические реакции, вызванные паразитами, протекают в вялой форме и почти не поддаются традиционному лечению от аллергии.

Педиатр также заявил, что из-за гельминтов снижается иммунитет, из-за чего ребенок часто болеет. Также паразиты могут стать причиной гнойничковых или грибковых поражений кожи и слизистых оболочек, кариеса.

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