Диетолог назвала главные для похудение витамины

Определенные группы витаминов играют важную роль в процессе похудения, отметила врач-диетолог.

Речь идет о витаминах D, B и C. Как утверждает терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова, для нормальной работы организма нужны абсолютно все витамины, но именно три указанные группы особенно актуальны при похудении. Об этом эксперт поделилась с «Известиями».

Так, витамин D участвует в синтезе мужских и женских половых гормонов, регулирующих интенсивность метаболических процессов. При низком содержании этого витамина может произойти снижение активности, настроения и либидо. Одновременно с этим усилится аппетит.

Витамин В является катализатором окисления жира. Эта группа ускоряет процесс жиросжигания во время тренировок. Витамин B не накапливаются в организме, поэтому употреблять их нужно ежедневно, отметила врач.

Витамин группы С выполняет в организме функцию синтеза коллагена, который способствует снижению веса. По словам эксперта, он является одним из важнейших антиоксидантов. Его нужно употреблять ежедневно.

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