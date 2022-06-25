«Известия»: ожирение вызывают неправильное питание, стресс и отсутствие активности

Люди могут выбирать "вредный", чтобы сэкономить средства и время на приготовление полноценного обеда. Фото: unsplash

Люди могут выбирать "вредный", чтобы сэкономить средства и время на приготовление полноценного обеда. Фото: unsplash

Основными причинами «эпидемии» ожирения являются неправильное питание, стресс и отсутствие физической активности, заявили специалисты на круглом столе в Совфеде, посвященном борьбе с ожирением в России.

Как пишут «Известия», ожирение страдают от четверти до трети российских граждан. А избыточный вес наблюдается примерно у половины жителей России. Этот диагноз может спровоцировать развитие серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

Проблема ожирения характерна не только для России, но и для всего мира. В прошлом году лишний вес вошел в пятерку самых главных проблем за здоровьем в мире, уступив коронавирусу, раку, психическим заболеваниям и стрессу.

К началу 2022 года избыточным весом страдают 39% населения планеты. Эксперты прогнозируют, что к 2025 году их станет 42%.

Как правило, число людей с ожирением растет из-за неправильного питания и высокой доступности продуктов с высоким содержанием сахара и соли. Это основная причина развивающейся проблемы избыточного веса, но далеко не единственная.

Значимым фактором также является малоподвижный образ жизни. С каждым годом во всем мире снижается количество повседневных ситуаций, в которых нужно проявлять физическую активность. У многих людей день состоит из поездки на работу, где они в основном сидят или стоят, и возвращении домой.

«На этом вся бытовая активность современного человека заканчивается. Отдельно заниматься спортом может позволить себе совсем небольшое количество людей и из-за нехватки времени, и из-за нехватки финансов, и просто из-за обычной лени», — считает диетолог Кристина Шереметьева.

Еще одна причина ожирения, которая стала особенно актуальной в последние годы, — стресс. Он усилился у общества с началом коронавирусной пандемии, а сейчас может быть связан с другими вопросами.

При этом специалисты подчеркивают, что зачастую выбор менее «здоровых» продуктов и отсутствие активности связаны с условиями жизни. Так, люди могут выбирать «вредный», чтобы сэкономить средства и время на приготовление полноценного обеда. Спорт также может уйти на второй план, если присутствует нехватка времени.

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