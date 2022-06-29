Курьерская машина «Почты России» попала в ДТП на Якорной улице

В Красногвардейском районе Петербурга сегодня днем произошло ДТП с участием автомобиля «Почты России».

Кадры с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, авария произошла на Якорной улице. Дорогу не поделили три автомобиля: «Киа», «Фольксваген» и фургон курьерской службы «Почты России».

Все три машины-участницы дорожно-транспортного происшествия получили повреждения. Кроме того, на месте ДТП, судя по фотографиям, работает скорая помощь и спасатели. Есть вероятность, что в аварии кто-то пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что легковушка снесла гранитный блок над подземным переходом у «Новочеркасской». Ограждение не выдержало, в результате чего гранитный блок упал на лестницу, где ходят люди.