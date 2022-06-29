Легковушка снесла гранитный блок над подземным переходом у «Новочеркасской»

Легковушка снесла гранитный блок над подземным переходом у &#171;Новочеркасской&#187;
"Форд" врезался в ограждение у "Новочеркасской". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Заневской площади легковой автомобиль врезался в ограждение над подземным переходом, люди чудом не пострадали.

Кадры с места происшествия появились в ВК-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы сообщают, что водитель «Форда» потерял управление и влетел в ограждение над подземным переходом у метро «Новочеркасская». Ограждение не выдержало, в результате чего гранитный блок упал на лестницу, где ходят люди.

«Форд» врезался в ограждение у «Новочеркасской». Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

К счастью, в момент аварии снизу никто не проходил. На месте происшествия сейчас работают четыре бригад скорой помощи и спасатели. Вход в подземный переход оградили.

«Форд» врезался в ограждение у «Новочеркасской». Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Все обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель грузовика разбился в ДТП на трассе М-11.

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