Легковушка снесла гранитный блок над подземным переходом у «Новочеркасской»

"Форд" врезался в ограждение у "Новочеркасской". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

"Форд" врезался в ограждение у "Новочеркасской". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Заневской площади легковой автомобиль врезался в ограждение над подземным переходом, люди чудом не пострадали.

Кадры с места происшествия появились в ВК-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы сообщают, что водитель «Форда» потерял управление и влетел в ограждение над подземным переходом у метро «Новочеркасская». Ограждение не выдержало, в результате чего гранитный блок упал на лестницу, где ходят люди.

К счастью, в момент аварии снизу никто не проходил. На месте происшествия сейчас работают четыре бригад скорой помощи и спасатели. Вход в подземный переход оградили.

Все обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель грузовика разбился в ДТП на трассе М-11.