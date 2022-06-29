Водитель грузовика разбился в ДТП на трассе М-11

Водитель грузовика разбился в ДТП на трассе М-11
Место ДТП. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Накануне на трассе М-11 Нева произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Водитель одного из них скончался в карете скорой помощи.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла в 12:20 на трассе в Тосненском районе. 41-летний водитель «Мерседеса» с полуприцепом разогнался и потерял управление, в результате чего врезался в МАЗ БМ, который стоял на проезжей части для проведения дорожных работ.

В аварии пострадал только водитель «Мерседеса». Он скончался в машине скорой помощи, когда медики проводили реанимационные действия.

Полиция установила, что погибший в последние полтора года 10 раз привлекался за нарушения ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожилая велосипедистка, сбитая машиной под Гатчиной, скончалась в реанимации.

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